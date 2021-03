Sora, spesa alle persone in quarantena per Covid. Un altra iniziativa del Gruppo Sora 2.0

Continuano le iniziative solidali del Gruppo Sora 2.0. In questa settimana, i componenti del gruppo, hanno provveduto a portare generi alimentari alle persone poste in isolamento fiduciario, a causa della riscontrata positività al Covid-19. Un iniziativa che evidenzia ancora una volta, il grande attaccamento alla propria città dell’ ormai nota associazione, e che il presidente Mollicone Roberto spiega cosi: ” Abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza, a quelle persone che questo virus lo stanno affrontando in prima persona. Purtroppo questa situazione crea, spesso e volentieri un isolamento forzato, e anche un gesto semplice, come fare la spesa, diventa difficile. Proprio per questo, spiega Mollicone, abbiamo deciso di porgere il nostro aiuto a quelle persone di nostra conoscenza, che sono risultate positive al Covid-19, portando loro i pacchi alimentari raccolti nelle nostre collette alimentari. Ovviamente tutto si è svolto rispettando le norme vigenti in materia di prevenzione dal virus, e voglio specificare che non vi è stato alcun contatto tra noi e le persone poste in quarantena. Era indispensabile mostrare a queste persone la nostra vicinanza, facendo capire loro che, in questa battaglia, hanno persone su cui possono contare”.

COMUNICATO STAMPA

