Sora – Spazi pubblici, Eugenia Tersigni: “Necessaria la riqualificazione”

Sora è bellissima, lungo il fiume e ricca di spazi verdi da troppo tempo abbandonati. E’ necessario riqualificarli. Nel nostro progetto si vede il Parco Santa Chiara dedicato ai bambini, con più giochi e col potenziamento di quest’area per le famiglie. Si vede il Parco Valente potenziato con spettacoli, con un barretto gestito dal Comune stesso, magari con la sua società in house. Si vede il Parco Nassiriya dedicato allo sport con tante macchine che permettono ai cittadini, in modo del tutto gratuito, di dedicarsi alla cura del corpo. E poi il Parco Famiglia La Posta, un vero spettacolo ma al momento trafitto nel cuore a causa del tracollo del ponte. Come prima cosa è necessario rifare un ponte di acciaio, non di legno ma di acciaio per permettere la durata nel tempo. In questo modo deve diventare un punto aggregante delle famiglie che vedano la cultura e l’arte dalla Chiesa unirsi ad un percorso naturalistico e immerso nell’ambiente del parco stesso. Con questa comunione si può creare qualcosa di veramente bello e particolare che permetta ai bambini e agli adulti di tuffarsi nella natura.

COMUNICATO STAMPA

