Sora, sospese le licenze a due attività gestite da stranieri. Mollicone (FdI): “Ottimo lavoro da parte delle Forze dell’ Ordine”.

Dopo la revoca provvisoria delle licenze a due attività gestite da stranieri a Sora, l’ esponente di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, dirama una nota stampa, con la quale si complimenta con le forze dell’ordine per l’ ottimo lavoro svolto. ” Desidero dimostrare la mia soddisfazione per il provvedimento deciso dal Questore di Frosinone, su suggerimento degli agenti del commissariato di Sora, per aver sospeso, seppur temporaneamente, le licenze di quelle attività commerciali gestite da stranieri, di cui tante volte avevamo denunciato un modo non proprio regolare di esercitare la propria attività. Nella nota diramata dalla questura, e che spiega nel dettaglio il perché si sia arrivato a questo provvedimento, si certifica la veridicità delle nostre denunce, che tante volte abbiamo esternato anche pubblicamente. Questo provvedimento è anche un gesto di rispetto bei confronti di quegli esercenti, che svolgono il proprio lavoro attenendosi alle regole imposte, e che stanno creando non pochi problemi alle attività commerciali. ”

COMUNICATO STAMPA

