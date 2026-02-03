Sora – Sospensione idrica programmata per il 5 febbraio 2026

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e

monitoraggio delle reti idriche di distribuzione”, è stata programmata un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire l’esecuzione dei lavori.

Data e orario dell’interruzione:

📅 05.02.2026

⏰ Dalle 08:00 alle 16:00

Zone interessate:

• Via Caio Sorano

• Via Ivanoe Bonomi

• Via Madonna della Stella

• Piazza Marco Tullio Cicerone

• Via Molino

• Via Pagnanelli

• Via Pantano

• Via Ruscitto

