Sora – Sospensione idrica programmata per il 5 febbraio 2026

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e
monitoraggio delle reti idriche di distribuzione”, è stata programmata un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire l’esecuzione dei lavori.
Data e orario dell’interruzione:
📅 05.02.2026
⏰ Dalle 08:00 alle 16:00
Zone interessate:
• Via Caio Sorano
• Via Ivanoe Bonomi
• Via Madonna della Stella
• Piazza Marco Tullio Cicerone
• Via Molino
• Via Pagnanelli
• Via Pantano
• Via Ruscitto