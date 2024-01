Sora – Sospensione idrica programmata in data 25 gennaio 2024

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in via Trento, il giorno 25 gennaio 2023 (giovedì) dalle ore 10:30 fino alle ore 15:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:  via Conte Canofari  via Eduardo La Pietra  via Marcello Lucarelli  via Pisacane  via Principe Umberto  via Regina Elena  via Roma  via Sant Amasio  via Trento  via Trieste  via Venezia  via XX Settembre Il regolare ripristino è previsto a partire dalle ore 18:00. Acea Ato5 S.p.a. si scusa per i disagi

COMUNICATO STAMPA