Sora – Sospensione idrica programmata in data 22 luglio 2025

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e

monitoraggio delle reti idriche di distribuzione”, è stata programmata un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire l’esecuzione dei lavori.

Data e orario dell’interruzione:

📅 22.07.2025

⏰ Dalle 09:00 alle 12:00

Zone interessate:

• Via Antonio Zincone, vicolo Bellisario, vicolo Casamari, vicolo Celli, piazza Cesare Baronio, via Cittadella, vicolo De Donatis, vicolo Fortuna, via Fosca, via Friuli, via Gelsi, via Giovanni Branca, via Lungoliri Rosati, vicolo Mancinelli, vicolo Marini, piazza Mayer Ross, via Milazzo, via Pisani, via Porzia, via Quarto, piazza San Francesco, piazza San Silvestro, vicolo Terribile, via Torrevecchia, via Valle Rosati, corso Volsci, via Volturno.