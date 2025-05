Sora, sospensione idrica programmata in data 21 maggio 2025

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone” codice progetto: M2C4-I4.2_146, è stata programmata un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire l’esecuzione dei lavori. Questi interventi sono parte di un progetto strategico volto a garantire una rete idrica più moderna, efficiente e sicura, capace di soddisfare al meglio le esigenze della comunità. Data e orario dell’interruzione: 📅 21.05.2025 ⏰ Dalle 09:00 alle 15:00 Zone interessate: • Via Antonio Zincone, vicolo Bellissario, vicolo Casamari, vicolo Celli, piazza Cesare Baronio, via Cittadella, vicolo De Donatis, vicolo Fortuna, via Fosca, via Friuli, via Gelsi, via Giovanni Branca, via Lungoliri Rosati, vicolo Mancinelli, vicolo Marini, piazza Mayer Ross, via Milazzo, via Pisani, via Porzia, via Quarto, piazza San Francesco, piazza San Silvestro, vicolo Terribile, via Torrevecchia, via Valle Rosati, corso Volsci, via Volturno. Per ulteriori informazioni o per segnalare eventuali emergenze, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 191 332 o a visitare il sito web https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5

