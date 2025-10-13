Sora – Sospensione idrica programmata in data 15 ottobre 2025

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone” codice progetto: M2C4-I4.2_146, è stata programmata un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire l’esecuzione dei lavori. Tale misura è necessaria per l’esecuzione degli interventi in programma, che costituiscono un elemento cruciale per il potenziamento e l’ammodernamento della rete. L’obiettivo primario è assicurare un’infrastruttura idrica più performante e affidabile a beneficio dell’intera comunità. Data e orario dell’interruzione: 📅 15.10.2025 ⏰ Dalle 13:30 alle 17:00 Zone interessate: • Via Baiolardo, via Barca San Domenico, via Carlo Cattaneo, via Chiesa Nuova, strada comunale Pala Acciaccarelli, via Croce Branca, via dei Passionisti, via della Incoronata, via Felci, via Forca, via Forma Cialone, via Francesco Vanni, via Giacomo Matteotti, via Grignano, via Guglielmo Marconi, località Incoronata, via Lungoliri Cavour, via Madonna della Figura, via Madonna della Neve, località Mezzano, via Mezzano, via Pescura, via Pietra Santa Maria, via Ponte Ricciotto, via Portella, largo San Domenico, piazza San Rocco, via San Giorgio, via San Rocco, via Santa Apollonia, via Scoccia Formiche, via Selva, via Spinelle, via Vado Pescina, via Vallanito, strada vicinale Cioppiglio, strada vicinale Fiore, strada vicinale Sottopescina. Per ulteriori informazioni o per segnalare eventuali emergenze, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 191 332 o a visitare il sito web https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5. Acea Ato 5 S.p.A. si scusa per i disagi.

