Sora – Sospensione idrica programmata in data 10 marzo 2026

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone”, è stata programmata un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire l’esecuzione dei lavori.
Data e orario dell’interruzione:
10.03.2026
Dalle 13:00 alle 17:00
Zone interessate:
• Via Amedeo Carnevale
• Via Friuli
• Vicolo Macciocchi
• Via Nicola Mancinelli
• Vicolo Pianello
• Corso Volsci