Sora – Sospensione idrica programmata in data 09 ottobre 2025

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, nell’ambito del continuo impegno per migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio idrico, è stata programmata un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria della rete. Questi interventi sono parte di un progetto strategico volto a

garantire una rete idrica più moderna, efficiente e sicura, capace di soddisfare al meglio le esigenze della comunità. Data e orario dell’interruzione: 📅 09.10.2025 ⏰ Dalle 09:00 alle 16:00 Zone interessate: • via Campopiano, Via Cantenne, parte alta di via Cocorbito, parte di Via Compre Bassa, via Case Ondola, via Marsicana, via Ortella, via San Marciano, via San Vincenzo Ferreri, via Valleradice, Ospedale SS. Trinità di Sora. Per ulteriori informazioni o per segnalare eventuali emergenze, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 191 332 o a visitare il sito web https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-dellepersone/acqua/acea-ato-5. Acea Ato 5 S.p.A. si scusa per i disagi.