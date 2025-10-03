Sora – Sospensione idrica programmata in data 07 ottobre 2025

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone” codice progetto: M2C4-I4.2_146, è stata programmata un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire l’esecuzione dei lavori. Tale misura è necessaria per l’esecuzione degli interventi in programma, che costituiscono un elemento cruciale per il potenziamento e l’ammodernamento della rete. L’obiettivo primario è assicurare un’infrastruttura idrica più performante e affidabile a beneficio dell’intera comunità. Data e orario dell’interruzione: 📅 07.10.2025 ⏰ Dalle 09:00 alle 14:00 Zone interessate: • Via Agnone Maggiore • Via Baiolardo • Via Carpine • Via Passionisti • Via Pietra Santa Maria • Via Ponte Ricciolo • Via Vado Pescina • Via Vanni Per ulteriori informazioni o per segnalare eventuali emergenze, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 191 332 o a visitare il sito web https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5. Acea Ato 5 S.p.A. si scusa per i disagi.

COMUNICATO STAMPA