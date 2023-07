Sora – Sospensione idrica per il 24 luglio: ecco dove

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in Via San Giorgio, il giorno 24 luglio 2023 (lunedì) dalle ore 13:00 fino alle ore 21:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

 Strada vicinale Cioppiglio

 Strada vicinale Sottopescina

 Via Chiesa Nuova

 Via Croce Branca

 Via Grignano

 Via Madonna Della Figura

 Via Ponte Ricciotto

 Via Quagliarine

 Via San Giorgio

 Via Santa Apollonia

 Via Vado Pescina

Il regolare ripristino è previsto a partire dalle ore 21:00 della stessa giornata