Sora – Sospensione idrica giovedì 17 febbraio 2022: le zone interessate

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla condotta

adduttrice Carpello – Villa Carrara e di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Campo Pozzi di

Carpello, il giorno 17 febbraio 2022 (giovedì) dalle ore 08:30 fino alle ore 14:30 si verificherà una

sospensione del flusso idrico. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

 Comune di Broccostella: Via Ponte Emilio, Via Ponte Tapino, Via Schito, Via Pesca, Via Stella, zone

limitrofe.

 Comune di Sora: Zona Carnello, Via Trecce, Via Pantano, Via Villa Carrara, Via San Giuliano Sura,

Via Ruscitto, Via Bonomi, Via Camangi, Via Pagnanelli, Via Colle D’Arte, Via Colle Marchitto e zone

limitrofe.

Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato5 S.p.a. si scusa per i disagi.

