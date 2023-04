Sora, sospensione idrica 3 maggio 2023: tutte le zone interessate

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi presso in serbatoio Sant’Antonio Forletta Basso, si renderà necessaria la sospensione del flusso il giorno 03 maggio 2023 (mercoledì) dalle ore 08:30 fino alle ore 17:30. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Via Giulio Cesare, Corso Dei Volsci, Largo San Giovanni, Largo San Lorenzo, Nucleo Valfrancesca, Piazza Alberto La Rocca, Piazza Cesare Baronio, Piazza Del Risorgimento, Piazza Giacomo Venditti, Piazza Giuseppe Garibaldi, Piazza Indipendenza, Piazza Majer Ross, Piazza Palestro, Piazza San Rocco, Piazza San Silvestro, Piazza Santa Restituta, Piazza Umberto I, Piazza Vittorio De Sica, Via Abruzzi, Via Agnone Maggiore, Via Agnonello, Via Aldo Moro, Via Amedeo Carnevale, Via Ancona, Via Antonio Zincone, Via Ariosto, Via Attilio Regolo, Via Attilio Roccatani, Via Boccaccio, Via Boncompagni, Via Borgo San Nicola, Via Borgo San Rocco, Via Branca, Via Bruno Buozzi, Via Buonconsiglio, Via Caio Sorano, Via Campo Boario, Via Cantelmi, Via Carlo Cattaneo, Via Carlo Goldoni, Via Carlo Lauri, Via Carlo Pisacane, Via Castrovillari, Via Catalafimi, Via Cellaro, Via Cesare Balbo, Via Cesare Battisti, Via Citta’ Di Castello, Via Cittadella, Via Compre, Via Conte Canofari, Via Costantinopoli, Via Dante Alighieri, Via Deci, Via Degli Equi, Via Dei Sanniti, Via Della Repubblica, Via Domenico Serafini, Via Don Filippo Annessi, Via Edoardo Facchini, Via Edoardo La Pietra, Via Emilio Zincone, Via F. Savona, Via Filippo Corridoni, Via Firenze, Via Firmio, Via Francesco Guicciardini, Via Francesco Loffredo, Via Friuli,

Via Gaetano Squilla, Via Gelsi, Via Generale Armando Diaz, Via Generale Luigi Cadorna, Via Giacomo Matteotti, Via Giosuè Carducci, Via Giovanni Giuriati, Via Giovanni Pascoli, Via Giuseppe Ferri, Via Giuseppe Parini, Via Goffredo Mameli, Via Guglielmo Marconi, Via Ippolito Nievo, Via Lucio Gallio, Via Lucio Sorano, Via Luigi Conocchia, Via Lungoliri Cavour, Via Lungoliri Giuseppe Della Monica, Via Lungoliri Matteucci, Via Lungoliri Mazzini, Via Lungoliri Rosati, Via Macchiavelli, Via Madonna Delle Grazie, Via Marcello Lucarelli, Via Marciano, Via Marsala, Via Marsicana, Via Martiri Di Via Fani, Via Messina, Via Michele Biancale, Via Milazzo, Via Napoli, Via Nicola Corona, Via Nicola Mancinelli, Via Pasquale Fosca, Via Petrarca, Via Piemonte, Via Ponte Marziano, Via Pontrinio, Via Pozzo Pantano, Via Principe Umberto, Via Quarto, Via Quinto Valerio, Via R. Pisani, Via Ravo, Via Renzi, Via Riccardo Tuzi, Via Roma, Via S. Barea, Via San Giuliano Sura, Via San Giuliano, Via San Marciano, Via San Tommaso D’ Aquino, Via Santa Lucia, Via Sant’ Amasio, Via Sant’ Antonio Abate, Via Settembrini, Via Torino, Via Torquato Tasso, Via Trento, Via Trieste, Via Ugo Foscolo, Via Umbertino Da Carrara, Via Vado Cavallo, Via Val Francesca, Via Valle Rosati, Via Venezia, Via Vittorio Emanuele III, Via Vittorio Veneto, Via Volturno, Via XI Febbraio, Via XX Settembre, Viale Regina Elena, Viale Simoncelli, Vicoletto Tuzzi, Vicolo Alonzi, Vicolo Bellisario, Vicolo Carlo Annoni, Vicolo Casamari, Vicolo Celli, Vicolo De Donatis, Vicolo Fortuna, Vicolo Frasconi, Vicolo Gemmiti, Vicolo Lanna, Vicolo Macciocchi, Vicolo Marini, Vicolo Pianello, Vicolo Terribile, Vicolo Torrevecchia.

Il regolare ripristino del servizio è previsto a partire dalle ore 17:30.

COMUNICATO STAMPA