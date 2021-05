Sora, sospensione della licenza nei confronti di due esercizi commerciali

Nella giornata di ieri il Questore di Frosinone, su proposta del Commissariato di P.S. di Sora e sulla scorta di approfondimenti svolti dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni nei confronti di due esercizi commerciali, un minimarket ed una rosticceria, entrambi gestiti da persone di origine bangladese.I provvedimenti si sono resi necessari in quanto, da accertamenti effettuati, le due rivendite sono nel tempo divenute punto di ritrovo privilegiato di persone pregiudicate e nullafacenti del posto che, incuranti del rispetto delle regole della civile convivenza e poco rispettosi delle norme anticovid, si rendono protagoniste di disturbo alla quiete pubblica e di schermaglie, degenerate in più occasioni in vere e proprie risse che hanno richiesto l’intervento delle forze di polizia e creato allarme e preoccupazione tra i cittadini.Sono in corso altri controlli ad attività commerciali della cittadina volsca, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni anticovid e della legislazione in materia di pubblica sicurezza.

