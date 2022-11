Sora – Sopralluogo del presidente della Provincia, Antonio Pompeo, sul cantiere della scuola in via Santa Rosalia

Ieri mattina il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere in cui sorgerà la nuova scuola di Sora, in via Santa Rosalia, a ridosso di viale San Domenico. Una struttura di 4.300 metri quadrati coperti che sarà realizzata grazie a un finanziamento interministeriale di oltre quattro milioni e mezzo di euro ottenuti dalla Provincia.

Il presidente Pompeo, accompagnato dal sindaco di Sora, Luca Di Stefano, da alcuni tecnici della Provincia e dalla ditta che in questo momento sta ultimando i saggi archeologici, ha voluto valutare lo stato dell’arte dei lavori e fare il punto sulle indagini preliminari che sono in via di conclusione.

“Un altro risultato straordinario – è il commento del presidente Pompeo – che conferma il grande impegno dell’Ente nel settore dell’edilizia scolastica: in questi anni abbiamo ottenuto oltre 70 milioni di euro di finanziamenti per ammodernare, adeguare e costruire nuove scuole, come questa di Sora, che va ad aggiungersi al nuovo edificio del ‘Gioberti’, che sarà demolito e ricostruito secondo i più moderni standard di sicurezza ed efficientamento energetico. Sempre qui a Sora abbiamo ottenuto un finanziamento del Miur per 2.700.000 euro con il quale effettueremo importanti interventi di adeguamento sismico all’istituto ‘Cesare Baronio’.

Oltre a ciò lasciamo una nuova scuola in zona Casaleno a Frosinone, i due edifici dell’istituto Agrario ‘Angeloni’, sempre nel capoluogo, e il progetto per la realizzazione della nuova struttura scolastica nell’ex Paolini a Ferentino. Dopo tanti anni in cui non si era più costruito, sono orgoglioso di aver dato il via alla realizzazione di strutture scolastiche all’avanguardia al servizio del nostro territorio”.

COMUNICATO STAMPA