Sora, solo per pochi intimi l’evento di Fratelli d’Italia con l’On. Lollobrigida

Un evento nettamente al di sotto delle aspettative, quello organizzato oggi da Fratelli d’Italia a Sora, e che prevedeva la visita dell’ Onorevole Lollobrigida. Una passeggiata per il mercato cittadino, con Senatori e candidati al seguito, poi un piccolo dibattito per pochi intimi all’ interno del Parco Valente, che a dire la verità, non ha riscosso il successo sperato. Nella piccola tribuna in cemento, infatti, pochi spettatori, per lo più candidati nella lista di Fratelli d’ Italia. Un pugno allo stomaco dell’ Onorevole Lollobrigida, che sembra essersi allontanato da Sora abbastanza contrariato per lo scarso successo riscosso dall’ evento organizzato da Bruni, Lecce, e Castagna sembra che non riscuotono molte simpatie in città. Insomma, se Fratelli d’ Italia puntava su questo evento per acquistare consensi, dovrà rivedere le strategie, anche perché non è la prima volta che gli eventi organizzati dal partito di Giorgia Meloni in città riscuotono poco successo. Del resto i malumori si erano registrati già al primo mattino, quando sui social erano apparse foto di Lollobrigida in compagnia dell’ ex candidato Sindaco Giuseppe Ruggeri, fatto questo che sembra aver urtato gli animi dell’ attuale candidato.