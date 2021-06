Il Gruppo Sora 2.0 ha organizzato una raccolta alimentare straordinaria, il cui ricavato verrà donato alle famiglie sorane in difficoltà economica. Pane, pasta,olio, biscotti, succhi di frutta, ed alimenti a lunga conservazione, saranno raccolti e poi distribuiti alle famiglie che ne necessitano. Per contribuire e per segnalare persone bisognose, sarà necessario contattare il 329/4425490.

Correlati