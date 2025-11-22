Sora – Solidarietà e partecipazione: all’IIS “Leonardo da Vinci” una giornata dedicata all’adozione a distanza

Una mattinata intensa di emozioni e impegno civile quella vissuta presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”, che ha ospitato un incontro speciale con il Dott. Antonino Massuri, volontario dell’AVSI, per presentare e sostenere un progetto di adozione a distanza dedicato ai bambini del Kenya, in particolare dell’area di Nairobi.

L’evento è stato coordinato dalla Prof.ssa Laura Capobianco, che ha introdotto il progetto illustrandone finalità, obiettivi educativi e ricadute sociali. La docente ha sottolineato come il percorso svolto dagli alunni nelle settimane precedenti abbia permesso loro di avvicinarsi concretamente alla realtà dei coetanei kenioti, sviluppando consapevolezza e senso di responsabilità.

A seguire, il Dirigente Scolastico, prof. Carlo Salvucci, ha aperto ufficialmente la mattinata mettendo in evidenza l’importanza della solidarietà come valore fondante dell’Istituto. Nel suo intervento ha ricordato che la scuola ha il compito di formare cittadini sensibili, attenti alle sfide globali e capaci di trasformare i valori in azioni concrete. Il dirigente ha inoltre ribadito l’impegno dell’Istituto nel promuovere percorsi che coniughino formazione culturale, apertura al mondo e partecipazione attiva.

La giornata è stata arricchita dai numerosi contributi degli alunni: lavori multimediali, poesie e fiabe dedicate alla vita dei bambini di Nairobi, frutto di un’intensa attività di approfondimento. Le produzioni hanno profondamente colpito il Dott. Massuri, che ha dichiarato di essere rimasto «commosso dalla creatività, dall’impegno e dal calore con cui è stato accolto».

Nella stessa mattinata presso l’Hotel Valentino, c’è stata un’esercitazione pratica degli alunni dell’Indirizzo Alberghiero,

guidati dai professori Fabiano Pannone, Alessio Leonetti, Sonia Germani, Cinzia Luffarelli, al termine della quale le pietanze realizzate sono state offerte ai partecipanti della raccolta fondi lì riuniti.

Presenti anche le autorità locali: la Dott.ssa Francesca Di Vito, delegata all’Istruzione, e il Capitano Domenico Cavallo, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sora, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e per la partecipazione attiva degli studenti.

La risposta della comunità scolastica e della città di Sora è stata superiore a ogni aspettativa: grazie alla generosità dei presenti, è stato possibile garantire l’adozione a distanza di ben sette bambini, un numero che ha superato ampiamente le previsioni iniziali.

Le docenti promotrici — Proff.sse Laura Capobianco, Paola Caldaroni e Giorgia D’Orazio — hanno espresso grande soddisfazione per il coinvolgimento degli alunni e per la risposta positiva della cittadinanza.

L’Istituto “Leonardo da Vinci” auspica ora che il progetto possa proseguire negli anni futuri e diventare parte integrante del PTOF, trasformandosi in un appuntamento stabile dedicato alla solidarietà, all’educazione globale e all’apertura verso il mondo.

Una giornata che ha lasciato un segno profondo e che, soprattutto, ha dimostrato come insieme si possano costruire ponti di speranza oltre ogni distanza.