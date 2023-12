Sora – Sola, malata, disoccupata e senza corrente

“Sono sola, malata e disoccupata. Questa mattina mi hanno anche staccato la corrente elettrica”. Lo ha scritto, una donna, residente nel centro cittadino di Sora, in una nota al Settore servizi sociali del Comune. “Ho perso il lavoro – ha aggiunto la donna – mia madre è morta, dal 23 luglio mi è stato sospeso il reddito di cittadinanza. Mi hanno staccato la corrente e non posso neanche cucinare. Datemi una mano per trovare una soluzione almeno per il ripristino della corrente elettrica”. Una situazione disperata, come tante, determinata dalle scelte del Governo sul reddito di cittadinanza che adesso devono gestire i comuni.Abbiamo segnalato il caso all’assessore ai servizi sociali, Fausto Baratta: “ La signora è nota ai servizi sociali, si sono attivati ad aiutarla per quanto è possibile, purtroppo non è un caso isolato, come lei ce ne sono tanti. Purtroppo le risorse che abbiamo sono limitate e i bisogni aumentati a causa dell’interruzione del reddito di cittadinanza”. Quindi alla signora non darete nulla? “No. Un piccolo contributo l’abbiamo destinato anche a lei”. Sempre meglio che niente. Resta il fatto che la povertà aumenta e i servizi sociali non riescono a fronteggiare le richieste.

