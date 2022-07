Sora, soggiorno estivo per anziani, al via le domande

Soggiorno estivo per anziani, al via le domande Il Comune di Sora organizza un soggiorno estivo per anziani a Giulianova (TE) dal 3 al 17 settembre 2022, presso l’Hotel Smeraldo. Il numero minimo è di 52 partecipanti per un massimo di 120. L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti nel Comune di Sora che, alla data del 31/08/2022, abbiano compiuto – per le donne il 60° anno di età e per gli uomini il 65° anno di età – e gli invalidi-pensionati che abbiano compiuto il 55° anno di età. Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, in Corso Volsci 1, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dalla sezione modulistica del sito www.comune.sora.fr.it. La richiesta per il soggiorno, corredata dalla necessaria documentazione e dalla ricevuta del versamento d’acconto da effettuare direttamente alla struttura alberghiera, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 16 agosto 2022. Entro il 22 agosto 2022 sarà reso noto l’elenco degli ammessi ed il contributo individuale per il concorso alla spesa, determinato sulla base del reddito dichiarato e documentato da certificazione ISEE, che dovrà essere versato direttamente all’Hotel Smeraldo entro il 30 agosto 2022.

comunicato stampa