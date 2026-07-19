Sora – Soggiorno estivo anziani, avviso per la ricerca di 3 assistenti/accompagnatori

Il Comune di Sora ha indetto un bando di selezione pubblica per il conferimento di n.3 incarichi di assistente/accompagnatore in favore degli anziani partecipanti al soggiorno estivo 2026. Il soggiorno si svolgerà dal 30 agosto al 13 settembre 2026 presso la struttura “Santa Caterina Village”, sita a Scalea (CS).
Gli assistenti svolgeranno la propria attività a titolo di volontariato o di tirocinio professionale. A fronte della prestazione, i selezionati beneficeranno della totale gratuità del soggiorno (trattamento di pensione completa, sistemazione in camera tripla, trasporto A/R in pullman GT e servizi alberghieri) e di un rimborso spese forfettario omnicomprensivo di euro 350,00 erogato dalla ditta incaricata della gestione del servizio.
I candidati dovranno possedere, alla data di pubblicazione dell’Avviso e a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di Sora.
- Stato di disoccupazione.
- Diploma di scuola media superiore.
- Maggiore età.
- Assenza di condanne penali passate in giudicato o carichi pendenti.
- Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.
La selezione è aperta ai cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, purché residenti a Sora.
Le domande saranno esaminate da una commissione interna sulla base del Curriculum Vitae (max 70 punti) e di un colloquio attitudinale (max 30 punti):
- Laurea in Servizi Sociali, Psicologia, Pedagogia o equipollenti: 25 punti.
- Diploma socio-psico-pedagogico, Operatore Servizi Sociali o equipollenti: 15 punti.
- Laurea in discipline non attinenti: 5 punti.
- Esperienze pregresse nei servizi alla persona: 5 punti per ogni anno (fino a un massimo di 25 punti).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2026.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
- Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.
- Curriculum Vitae (preferibilmente in formato europeo) attestante le competenze maturate.
- Attestazione medica di idoneità fisica alle prestazioni previste dal bando.
Le istanze dovranno essere trasmesse con una delle seguenti modalità:
- Consegna diretta in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (Corso Volsci).
- Invio telematico tramite PEC all’indirizzo: comunesora@pec.it.
Il bando integrale e il modello di domanda sono scaricabili dalla sezione Modulistica e possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali (Corso Volsci, 1) nei seguenti orari:
- Lunedì e Giovedì: ore 10:00 – 13:00 e ore 15:00 – 17:00.
- Martedì e Venerdì: ore 10:00 – 13:00.
Per informazioni :
- Telefono: 0776/828050
- Email: settoreservizisociali@comune.sora.fr.it