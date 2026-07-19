Sora – Soggiorno estivo anziani, avviso per la ricerca di 3 assistenti/accompagnatori

Il Comune di Sora ha indetto un bando di selezione pubblica per il conferimento di n.3 incarichi di assistente/accompagnatore in favore degli anziani partecipanti al soggiorno estivo 2026. Il soggiorno si svolgerà dal 30 agosto al 13 settembre 2026 presso la struttura “Santa Caterina Village”, sita a Scalea (CS).

Gli assistenti svolgeranno la propria attività a titolo di volontariato o di tirocinio professionale. A fronte della prestazione, i selezionati beneficeranno della totale gratuità del soggiorno (trattamento di pensione completa, sistemazione in camera tripla, trasporto A/R in pullman GT e servizi alberghieri) e di un rimborso spese forfettario omnicomprensivo di euro 350,00 erogato dalla ditta incaricata della gestione del servizio.

I candidati dovranno possedere, alla data di pubblicazione dell’Avviso e a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Sora.

Stato di disoccupazione.

Diploma di scuola media superiore.

Maggiore età.

Assenza di condanne penali passate in giudicato o carichi pendenti.

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.

La selezione è aperta ai cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, purché residenti a Sora.

Le domande saranno esaminate da una commissione interna sulla base del Curriculum Vitae (max 70 punti) e di un colloquio attitudinale (max 30 punti):

Laurea in Servizi Sociali, Psicologia, Pedagogia o equipollenti: 25 punti.

Diploma socio-psico-pedagogico, Operatore Servizi Sociali o equipollenti: 15 punti.

Laurea in discipline non attinenti: 5 punti.

Esperienze pregresse nei servizi alla persona: 5 punti per ogni anno (fino a un massimo di 25 punti).

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2026.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:

Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. Curriculum Vitae (preferibilmente in formato europeo) attestante le competenze maturate. Attestazione medica di idoneità fisica alle prestazioni previste dal bando.

Le istanze dovranno essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

Consegna diretta in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (Corso Volsci).

Invio telematico tramite PEC all’indirizzo: comunesora@pec.it.

Il bando integrale e il modello di domanda sono scaricabili dalla sezione Modulistica e possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali (Corso Volsci, 1) nei seguenti orari:

Lunedì e Giovedì: ore 10:00 – 13:00 e ore 15:00 – 17:00.

Martedì e Venerdì: ore 10:00 – 13:00.

Per informazioni :