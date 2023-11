Sora – Smarrito Prince, ha bisogno di una pasticca per sopravvivere: l’appello della proprietaria

Lui è Prince. Beagle di circa 5 anni, tricolore…ha delle cicatrici di morsi sulle zampe posteriori e indossa un collare celeste, non torna a casa da ieri sera…

Se qualcuno l’ha visto (più probabilmente nella zona chiesa nuova, agnone del prato, via scocciaformiche, san Giorgio) per favore mi contatti in qualche modo…ecco il mio numero 3401454862.

Torna sempre a casa, non si avvicina a nessuno sconosciuto perché ha paura 😔…

Se lo vedete fermatelo con calma e dolcezza e chiamatemi subito per favore!!! Anche la sera tardi o la mattina presto!!!

Ha bisogno di una pasticca giornaliera per sopravvivere…🙏

Condividete il più possibile per favore.

CONDIVIDIAMO TUTTI

