Sora – Smarrito Giallo, l’appello disperato della proprietaria

“Cerchiamo disperatamente il nostro adorato gatto Giallo, razza Europea, pelo nero, occhi gialli, un gatto adulto, come da foto. E’ smarrito dal 30 Agosto 2024, viale San Domenico Sora, prov. FR. ha circa 1 anno ed è castrato, di carattere è molto schivo, si fida solo dei componenti della nostra famiglia. Al momento dello smarrimento aveva un collare con medaglietta ma potrebbe averlo smarrito. Oltre a lui abbiamo anche la sua mamma gatta Nina con cui è sempre stato insieme. Siamo disposti ad una ricompensa se venisse trovato. Per noi è come un membro della famiglia. A casa tutti stiamo in pensiero e forte apprensione.Chiunque abbia notizie di Giallo, può contattare pertanto il seguente numero 320-2240487. Grazie. Passaparola!”

