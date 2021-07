Sora, smarrito Eris: aiutiamolo a tornare a casa

Una studentessa di infermieristica dell’università di Sora, ormai da diversi giorni ha smarrito nei pressi della Coal, in via Roma,il suo amico a quattro zampe, un gattino di circa tre mesi di nome Eris. Valentina Tessitrice la studentessa, ha lanciato l’appello su Facebook da alcuni giorni, ma purtroppo senza esito. Speriamo presto che possa riabbracciare il suo amico Eris.Di seguito riportiamo l’appello della studentessa pubblicato sul social Facebook.

“Sono passate due settimane ma non mi arrendo..

Salve, sono una studentessa di Infermieristica dell’università di Sora. Ho smarrito il mio gattino, salvato dalla strada, era abituato a stare dentro e usciva solo per una passeggiata in giardino ma tornava immediatamente. Io non sono di qua e non so come far arrivare la notizia al maggior numero di persone.Grazie mille a chiunque mi darà una mano.

Il gattino si chiama Eris, è un maschietto di circa 3 mesi non ancora sterilizzato.

Si è smarrito la sera di mercoledì 14 in Via Roma, nei pressi del Coal.

*Chiedo a chiunque abiti nei dintorni, gentilmente, di dare un’occhiata in cantina o in garage*

SONO DISPOSTA ANCHE A PAGARE UNA RICOMPENSA PER CHIUNQUE POSSA AIUTARMI”

