Sora – Sistema di videosorveglianza urbana, l’Arma avrà accesso alle riprese

Si rafforza la collaborazione tra Arma dei Carabinieri e Comune di Sora. Stamani, presso il Palazzo Municipale, è stato sottoscritto un importante contratto per il trattamento dei dati personali relativi al sistema di video-sorveglianza urbana.

A firmare il documento sono stati il Sindaco Luca Di Stefano ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Gabriele Mattioli alla presenza del Cap. Domenico Cavallo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sora.

Da oggi l’Arma dei Carabinieri avrà accesso alle riprese del sistema di video-sorveglianza. Un’attività preziosa volta a prevenire la criminalità, in particolare i furti, e ad accertare e reprimere eventuali illeciti penali.

In tempo reale o in differita, l’Arma potrà visualizzare e consultare le immagini del VDS registrate e memorizzate nel server del Comando di Polizia Locale di Sora.

In caso di reati le registrazioni potranno essere inoltrate alle autorità competenti (Magistratura ed altre f.p.) per la gestione di attività di polizia giudiziaria.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della normativa in materia.

“La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri da oggi si rafforza ulteriormente a beneficio della sicurezza dei cittadini sorani. Ringrazio il Col. Mattioli ed il Cap. Cavallo per la disponibilità dimostrata. Sono sicuro che grazie all’accesso alle registrazioni della videosorveglianza tanto si potrà fare sia per prevenire i reati che per punire gli eventuali colpevoli“ dichiara il Sindaco Luca Di Stefano.

