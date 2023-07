Sora, siringhe abbandonate in Piazza San Domenico (FOTO)

Ancora problemi con le siringhe abbandonate da chi fa uso di sostanze stupefacenti. Questa volta siringhe usate con ogni probabilità da tossicodipendenti, lasciate in Piazza San Domenico. Un problema che si ripropone in piu’ zone della citta’ volsca, e che chi di dovere con più controlli dovrebbe evitare. Questa mattina a bonificare l’area e’ stato il volontario Massimo Di Ruscio che non e’ nuovo a questi interventi. Da premettere che questa mattina Piazza San Domenico era piena di persone per le comunioni.

Correlati