Sora, siringa nei pressi del parco Valente. Nel 2021 è ancora un fenomeno inarginabile?

Non finisce lo scempio delle siringhe gettate dove capita. Un fenonemo di degrado già denunciato varie volte da Liritv che continua ad indignare. L’ultima segnalazione arriva da una nostra lettrice di Sora, una mamma che ha documentato la presenza di una siringa gettata sul marciapiede adiacente il parco Valente mentre era a passeggio con il suo figlioletto. La siringa è visibilmente chiusa con il tappo ma costituisce sempre un pericolo. 《Era a terra sul marciapiede vicino il parco, dove ogni giorno passano tante persone. E se qualcuno si fa male? Possibile che non si riesce a risolvere questo problema?》 si chiede la nostra lettrice. E la domanda è pertinente anche perché episodi del genere si ripetono spesso in diverse parti della città, specie dove la scarsa illuminazione e gli scarsi controlli ‘anche nelle ore notturne’ caratterizzano il fenomeno. E così ci si ritrova con siringhe abbandonate, che potrebbero essere prese da qualche bambino o da qualche animale da compagnia con chissà quali conseguenze. Le siringhe, doveroso ricordare, fanno parte di quei rifiuti a rischio infettivo e “vanno sempre gettate con l’ago coperto dal cappuccio”, così da non esporre operatori ecologici o altre persone a possibili infezioni batteriche e virali in caso di puntura accidentale e non possono essere gettate nella plastica oppure nei contenitori dei medicinali scaduti che si trovano nelle farmacie “NE TANTOMENO PER TERRA”, ma il cestino corretto è quello della ‘RACCOLTA INDIFFERENZIATA’ destinata alla termodistruzione. Vi costa così tanto fare la cosa giusta? Infine un appello al sindaco De Donatis: il monitoraggio delle siringhe nei parchi e luoghi pubblici della città funziona bene?

Maverick

