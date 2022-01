Sora, siringa abbandonata nei pressi di un bancoposta

Ancora una siringa lasciata abbandonata da chi fa uso di sostanze stupefacenti in pieno centro. Questa volta una siringa utilizzata con ogni probabilità per iniettarsi droga, è stata lasciata nei pressi dell’ufficio postale sito in via Cesare Balbo a Sora, vicino alla postazione del bancoposta. In questo ultimo periodo il

problema delle siringhe abbandonate non si placa, lasciate in luoghi sensibili e ben visibili e molto pericolose per i cittadini. Un fenomeno da non sottovalutare quello delle siringhe abbandonate e da non sottovalutare anche il problema droga che in questo periodo nella città volsca si sta riproponendo con forza. Il sindaco Di

Stefano aveva fatto bonificare alcune zone della città, dove venivano abbandonate in quantità industriale delle siringhe utilizzate per iniettarsi sostanze stupefacenti, ma oltre alla bonifica bisogna in ogni modo arginare il problema droga nella città di Sora.

