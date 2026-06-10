SORA – SICUREZZA, ORGANICI E VIABILITÀ: I SINDACI DEL DISTRETTO FR-C INCONTRANO IL PREFETTO RANIERI

Ventitré primi cittadini della Valle di Comino e dell’Area Sorana riuniti a Sora. Al centro del confronto sicurezza, carenza di personale e mortalità stradale sulla SR 666 e sulla SR 509 di Forca d’Acero.

Si è svolta ieri, presso la Sala Consiliare del Comune di Sora, l’incontro convocato dalla Prefettura di Frosinone con i Sindaci del Distretto Socio-Sanitario FR-C.

Alla riunione hanno preso parte ventitré Sindaci o loro delegati in rappresentanza dei Comuni dell’Area Sorana e della Valle di Comino. Presenti il Prefetto di Frosinone SE Giuseppe Ranieri, il Questore Stanislao Caruso, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Gabriele Mattioli, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Stefano Boldrini e la Dirigente della Polizia Stradale di Frosinone Valentina Lollobattista.

Ad aprire i lavori è stato il Sindaco di Sora e Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, che ha rivolto il saluto istituzionale alle autorità presenti e ai colleghi amministratori, ringraziando il Prefetto per aver scelto Sora quale sede di un confronto dedicato alle problematiche dei territori interni.

Nel suo intervento il Prefetto Giuseppe Ranieri ha ribadito la volontà di rafforzare il rapporto tra Prefettura e amministrazioni locali.

«Intendiamo affermare un concetto di prossimità della Prefettura al territorio. Queste riunioni servono per ascoltare direttamente dalla voce dei sindaci le principali criticità, non soltanto in materia di sicurezza, ma anche su questioni ambientali e socioeconomiche. La sicurezza si costruisce creando le condizioni per una pacifica convivenza nelle comunità».

Il Prefetto ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra i Comuni, evidenziando come molte problematiche, in particolare quelle ambientali e infrastrutturali, richiedono strategie condivise e una visione sovracomunale.

A nome dei Comuni del Distretto FR-C è poi intervenuto, il padrone di casa, Luca Di Stefano.

«Voglio rendere omaggio alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine che ogni giorno garantiscono la sicurezza delle nostre comunità, spesso operando in condizioni di carenza di organico e con risorse limitate. Proprio per questo sentiamo il dovere di rappresentare con chiarezza le difficoltà che i sindaci affrontano quotidianamente».

Di Stefano ha quindi illustrato tre proposte operative condivise da numerose amministrazioni del territorio:

una deroga o un ampliamento degli spazi assunzionali per i Comuni delle aree interne, con particolare riferimento ai profili della Polizia Locale e dei servizi essenziali;

un coinvolgimento diretto dei parlamentari del territorio affinché le esigenze dei Comuni trovino adeguata rappresentanza nelle sedi nazionali;

il rafforzamento degli organici delle Forze dell’Ordine e dei presìdi territoriali presenti nel comprensorio, compreso il Distaccamento della Polizia Stradale di Sora.

Ampio spazio è stato dedicato alla sicurezza stradale, tema sollevato in particolare dai Sindaci di Campoli Appennino e San Donato Val di Comino in relazione all’elevata incidentalità registrata lungo la SR 666 e la SR 509 di Forca d’Acero.

«Non siamo di fronte a episodi isolati – ha evidenziato Di Stefano – ma a una criticità strutturale che continua a produrre conseguenze gravissime e che impone una risposta concreta e coordinata delle istituzioni».

Sul tema è intervenuto il Prefetto Ranieri annunciando la convocazione di un tavolo tecnico dedicato con gli enti competenti e la Polizia Stradale per approfondire la situazione e individuare possibili interventi.

Nel corso del confronto sono inoltre emerse le difficoltà legate alla carenza di personale nei Comuni, alla mancanza di segretari comunali e alle crescenti criticità amministrative che interessano numerosi enti locali.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso di proseguire il dialogo istituzionale e rafforzare la collaborazione tra Prefettura, Forze dell’Ordine e amministrazioni comunali, nella consapevolezza che sicurezza, sviluppo e qualità della vita rappresentano obiettivi comuni per tutto il territorio del Distretto FR-C.