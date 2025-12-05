Sora si trasforma nella Città del Natale: al via l’edizione 2025 con un mese di magia, oltre 60 eventi e 11 location

La magia del Natale torna a illuminare Sora con una manifestazione ancor più ricca e spettacolare. Dal 7 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, la città si trasformerà in un vero e proprio villaggio delle meraviglie natalizie, con il programma “Sora Città del Natale 2025”. Un format consolidato e amatissimo che quest’anno supera ogni aspettativa: un intero mese di attività, oltre 60 eventi distribuiti in 11 location diverse nel cuore della città, per regalare a famiglie, turisti e appassionati un’esperienza unica e indimenticabile.

La realizzazione di questo ambizioso progetto è stata resa possibile grazie al fondamentale sostegno economico di istituzioni regionali e del territorio. Un ringraziamento particolare va all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone e Latina, che con i loro contributi hanno creduto e investito nella valorizzazione turistica e culturale della città in occasione delle festività.

Un panorama di attrazioni per tutti i gusti

Cuore pulsante della manifestazione saranno le attrazioni iconiche che hanno già conquistato il pubblico nelle passate edizioni:

Pista di pattinaggio su ghiaccio , per scivolare nella festa.

, per scivolare nella festa. Ruota panoramica , per ammirare la città avvolta dalle luci.

, per ammirare la città avvolta dalle luci. La Casa di Babbo Natale, un mondo incantato dove i più piccoli potranno incontrare il Grande Vecchio e consegnare i loro desideri.

un mondo incantato dove i più piccoli potranno incontrare il Grande Vecchio e consegnare i loro desideri. Mercatini Natalizi, con le casette di legno che ospiteranno artigiani, produttori locali e idee regalo selezionate.

Un programma vasto e inclusivo: cultura, turismo, solidarietà e divertimento

“Sora Città del Natale” non è solo svago, ma un contenitore di proposte per tutte le esigenze:

Attività Culturali: concerti, corali natalizie, spettacoli teatrali, presepi artistici e mostre che celebreranno lo spirito delle feste.

concerti, corali natalizie, spettacoli teatrali, presepi artistici e mostre che celebreranno lo spirito delle feste. Attività Turistiche: visite guidate alla scoperta dei tesori artistici di Sora e del suo territorio, per un Natale all’insegna della bellezza.

visite guidate alla scoperta dei tesori artistici di Sora e del suo territorio, per un Natale all’insegna della bellezza. Attività Benefiche: numerose iniziative saranno dedicate al sostegno di associazioni e progetti di solidarietà locali, perché il Natale è anche condivisione.

numerose iniziative saranno dedicate al sostegno di associazioni e progetti di solidarietà locali, perché il Natale è anche condivisione. Attività per Grandi e Bambini: laboratori creativi, letture animate, giochi, spettacoli di magia e degustazioni assicureranno il divertimento per ogni fascia d’età.

Il Sindaco di Sora, Luca di Stefano, dichiara: “Presentiamo con orgoglio l’edizione 2025 di Sora Città del Natale, un progetto corale che trasforma la nostra comunità nel cuore pulsante delle festività. Oltre 60 eventi in 11 location sono il segno di un impegno forte per offrire un’esperienza magica, inclusiva e di alta qualità. Desidero ringraziare pubblicamente la Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e la Camera di Commercio di Frosinone e Latina, al Presidente Giovanni Acampora e a tutta la giunta Camerale per il prezioso sostegno finanziario che ha reso possibile questa edizione così ricca. Un ringraziamento sentito va anche al Consigliere Regionale del Lazio on. Novelli e all’ex Consigliere Regionale on. Marcelli per il costante impegno a sostegno del nostro territorio. Le attrazioni principali sono diventate un patrimonio cittadino, luoghi di incontro e felicità condivisa. Lavoriamo per rendere magnifico il clima natalizio, unendo tradizione, cultura e il calore della nostra gente”.

L’Assessora alla Cultura Maria Paola Gemmiti, aggiunge: “Questa manifestazione è un vero e proprio festival diffuso che mette al centro la cultura in tutte le sue forme. Abbiamo costruito un programma in cui il divertimento per le famiglie si intreccia con la valorizzazione del territorio e la solidarietà. I mercatini sono un viaggio nelle eccellenze locali, gli eventi culturali puntano a emozionare. Il nostro obiettivo è confermare Sora come una destinazione natalizia di primo piano, dove la magia delle feste incontra l’autenticità della nostra identità. Vorrei ringraziare di cuore tutte le associazioni che a vario titolo hanno contribuito a costruire questa edizione veramente eccezionale di Sora Città del Natale.”.

Un format consolidato per un Natale magnifico

“Sora Città del Natale” si conferma come uno degli eventi di punta del periodo festivo nel Centro Italia, un appuntamento atteso che unisce alla perfezione tradizione, innovazione e accoglienza. Un programma così vasto e articolato è pensato per soddisfare le esigenze più varie, regalando a tutti i visitatori la magia del Natale in un contesto unico e suggestivo.

Il Sindaco Luca Di Stefano e la Vice Sindaca Maria Paola Gemmiti