Sora – Si spacca il gruppo di Fratelli d’Italia, in diversi guardano a Rampelli

Sembrerebbe non trovare pace il nuovo gruppo cittadino di Fratelli d’Italia. Voci interne al circolo cittadino, parlano di continui attriti fra i vecchi ed i nuovi tesserati, soprattutto dopo il cambio del coordinatore cittadino, scelta che, a differenza di quanto asserito nelle note stampa, sembrerebbe non essere stata avallata da buona parte del gruppo, ma decisa esclusivamente da Bruni, Altobelli e dal Sen. Ruspandini. Proprio per questo, e a seguito di altre scelte definite troppo discutibili, in molti starebbero pensando di formare un nuovo circolo, prendendo come punto di riferimento l’ On. Rampelli, da sempre contrario alla gestione del partito di Massimo Ruspandini.

