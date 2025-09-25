Sora si prepara ad accogliere “Pangò”: dolce novità in città

SORA – “Sta arrivando qualcosa di morbido, dolce e pieno di gocce…”: così recita la campagna teaser che in questi giorni ha catturato l’attenzione dei sorani. Dietro il messaggio colorato e coinvolgente c’è Pangò, una nuova attività commerciale pronta ad aprire le porte nel cuore di Sora.

L’iniziativa, accompagnata dal claim #PangoTime, punta a portare in città un format fresco e originale dedicato alla dolcezza. L’attesa è alta: Pangò promette infatti di diventare un punto di riferimento per chi ama concedersi una pausa golosa, grazie a prodotti soffici, innovativi e ricchi di gusto.

La scelta di lanciare l’attività con una campagna di anticipazione ha già riscosso curiosità e partecipazione, trasformando il progetto in un piccolo fenomeno di interesse locale. Non solo un esercizio commerciale, ma un luogo pensato per condividere momenti di piacere e convivialità.

Nei prossimi giorni saranno svelati i dettagli su data ufficiale di apertura e sede dell’attività, ma già da ora Pangò si annuncia come una delle novità più attese nel panorama commerciale sorano.

Con l’hashtag #PangoTime pronto a diffondersi anche sui social, non resta che attendere il taglio del nastro per scoprire questa nuova dolce realtà che promette di conquistare grandi e piccoli. Segui Pangò su Facebook per tutte le novità e gli aggiornamenti https://www.facebook.com/share/1A3YrKyvRU/

