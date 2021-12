Sora si prepara a festeggiare “Nonna” Natalina Gabriele che domani, 25 dicembre 2021, compie 100 anni

La Signora Natalina, nata a Sora il 25 dicembre 1921, è molto conosciuta in città per avere gestito, insieme al marito Grazio Cristini, un negozio di generi alimentari nei pressi delle Fiere di Sora.Dal lungo e felice matrimonio con Grazio, venuto a mancare 20 anni fa, sono nate due figlie Maria Luisa e Maria Domenica ed, oggi, Natalina è circondata dall’affetto di 4 nipoti e ben 7 pronipoti.Dal carattere molto riservato e tranquillo, la signora Gabriele si è spesa sia sul lavoro che nell’accudimento della famiglia sulla quale ha riversato tanto affetto.Il Sindaco Luca Di Stefano omaggerà la “nonna” centenaria, domani, con una visita presso la sua abitazione, nella zona di via Barca San Domenico.A Natalina, che taglia un traguardo così importante, vanno gli auguri più affettuosi dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Città di Sora.

