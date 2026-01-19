Sora, si è spento Santino Mora, 66 anni: domani l’ultimo saluto

Si è spento all’età di 66 anni Santino Mora, venuto a mancare il 18 gennaio 2026 presso l’Ospedale SS. Trinità di Sora, circondato dall’affetto dei suoi cari.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità. A darne il triste annuncio sono i fratelli, la cognata, i nipoti e tutti i parenti, uniti nel dolore per la perdita di una persona stimata e benvoluta.

I funerali si svolgeranno martedì 20 gennaio 2026 alle ore 11.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Porta del Cielo. Al termine della funzione religiosa seguirà l’accompagno al cimitero. La famiglia ha espresso il desiderio di dispensare dai fiori.

L’accesso alla camera mortuaria è consentito dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

In questo momento di grande dolore, la redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Mora, partecipando con sincera vicinanza al lutto e stringendosi ai familiari per la grave perdita.

