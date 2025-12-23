Sora – Si è spento Rocco Rezza

Si è spento Rocco Rezza, venuto a mancare il 23 dicembre 2025 nella sua abitazione di via Pontrinio, all’età di 69 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari. La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Sora, dove era conosciuto e stimato.

La famiglia ha dato il triste annuncio della scomparsa. I funerali si svolgeranno mercoledì 24 dicembre 2025 alle ore 15:45 presso la Chiesa Parrocchiale Madonna del Divino Amore – Pontrinio; al termine della celebrazione seguirà l’accompagnamento al cimitero. Per volontà dei familiari, si dispensa dai fiori.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Rezza, unendosi al dolore dei parenti e di quanti hanno voluto bene a Rocco.

