Sora: si è spento Nicola De Gennaro, aveva 47 anni

La comunità di Sora è in lutto per la scomparsa di Nicola De Gennaro, venuto a mancare nella serata di ieri, domenica 28 giugno 2026, alle ore 19:30, presso l’Ospedale Civile di Sora. Aveva 47 anni.

La notizia ha profondamente colpito familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane. A darne il triste annuncio sono la moglie, la figlia, la madre, il suocero, i fratelli, le sorelle, gli zii, le zie, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, uniti nel dolore per una perdita che lascia un grande vuoto.

Le esequie saranno celebrate martedì 30 giugno 2026 alle ore 16:00 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Sora. Al termine della funzione religiosa seguirà l’accompagno al cimitero. La camera ardente resterà aperta per le visite dalle ore 8:30 alle ore 18:00.

In questo momento di grande tristezza, la redazione di LiriTV si stringe con affetto attorno alla famiglia De Gennaro, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze. Alla moglie, alla figlia e a tutti i familiari giunga l’abbraccio dell’intera comunità e l’augurio di trovare conforto nel ricordo e nell’affetto di quanti hanno voluto bene a Nicola.