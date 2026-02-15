Sora, si è spento l’Abate Ugo Gianluigi Tagni, guida spirituale della Basilica di San Domenico

Un silenzio carico di commozione avvolge la comunità religiosa e civile di Sora per la scomparsa dell’Abate Ugo Gianluigi Tagni, storico punto di riferimento della Basilica di San Domenico. L’annuncio, diffuso con parole di dolore ma sostenute dalla speranza cristiana, ha toccato profondamente il cuore dei fedeli e di quanti lo hanno conosciuto.

Dopo una vita interamente consacrata al servizio di Dio e della comunità, l’Abate Ugo lascia un’eredità fatta di fede incrollabile, profonda sapienza e autentico spirito di carità. La sua guida, discreta ma sempre presente, ha accompagnato nel tempo il cammino spirituale di tanti, diventando punto fermo non solo per la parrocchia ma per l’intero territorio.

Il suo ministero è stato segnato da una costante attenzione verso gli ultimi, da un instancabile impegno pastorale e da una capacità rara di ascolto e consiglio. Chi lo ha conosciuto ne ricorda l’umanità, la dolcezza nei modi e la fermezza nella testimonianza evangelica. Un esempio di dedizione totale, vissuta ogni giorno con coerenza e amore.

La camera ardente è stata allestita presso il Centro di Aiuto alla Vita “Antonio Accettola”, in Via Lungo Fibreno 1, adiacente alla Basilica.

I dettagli relativi alle esequie saranno comunicati nei prossimi aggiornamenti ufficiali.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite e sincere condoglianze alla comunità della Basilica di San Domenico, ai familiari e a tutti coloro che hanno condiviso con l’Abate Ugo Gianluigi Tagni un tratto di cammino umano e spirituale. In questo momento di grande dolore, ci uniamo alla preghiera collettiva, nel ricordo riconoscente di un pastore che ha saputo essere guida, conforto e luce.

