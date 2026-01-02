Sora, si è spento Gaetano Macedonia

La comunità di Sora si stringe attorno alla famiglia Macedonia per la scomparsa di Gaetano Macedonia, venuto a mancare il 2 gennaio 2026 all’età di 93 anni presso la sua abitazione in via Sura, 13. Uomo stimato e benvoluto, lascia nel dolore il figlio, le figlie, la nuora, i generi, i nipoti, le nipoti e tutti i parenti, che ne hanno dato il triste annuncio.

I funerali si svolgeranno domenica 4 gennaio 2026 alle ore 10:30 presso la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di via Sura, con successivo accompagnamento al cimitero. Le esequie sono curate dalle Onoranze Funebri Polsinelli, che seguiranno l’intera cerimonia con professionalità e rispetto.

In questo momento di profondo dolore, LiriTV esprime le più sincere e sentite condoglianze ai familiari di Gaetano Macedonia, unendosi al loro lutto con affetto e partecipazione. La redazione rivolge un pensiero di vicinanza a tutti coloro che gli sono stati accanto e che oggi ne piangono la perdita.

Correlati