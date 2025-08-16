Sora, si è spento Franco Palmigiani

Si è spento presso l’Ospedale Civile di Sora, all’età di 89 anni, Franco Palmigiani, lasciando un grande vuoto nell’affetto dei suoi cari e nella comunità che lo ha conosciuto e stimato.

A darne il triste annuncio sono la moglie, la sorella, il figlio Alberto, le figlie Antonella e Beatrice, insieme ai nipoti Angela, Emanuele, Francesco e Vincenzo, ai pronipoti Samuele e Francesco e a tutti i parenti.

I funerali si terranno domani, domenica 17 agosto 2025 alle ore 17:30, presso la Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo in Sora, cui seguirà l’accompagnamento al cimitero di Isola del Liri.

La camera mortuaria sarà aperta ai visitatori dalle ore 8:30 alle 18:00, consentendo a quanti lo hanno conosciuto di rendergli l’ultimo saluto.

La famiglia Palmigiani ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno alle esequie e che in queste ore hanno manifestato vicinanza e affetto.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari

Correlati