Sora, si è spento Francesco Petrozzi

SORA – Oggi, 22 agosto 2025 è venuto a mancare presso la propria abitazione di Via Baiolardo, Francesco Petrozzi ,all’età di 84 anni. Una perdita che lascia un grande vuoto nella sua famiglia e nella comunità che lo ha conosciuto e stimato.A darne il triste annuncio la moglie, i figli, le nuore, i nipoti, il fratello, i cognati e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 23 agosto 2025, alle ore 17:30 presso la Basilica di San Domenico Abate. Seguirà l’accompagno al cimitero cittadino, dove Francesco Petrozzi troverà la sua ultima dimora.

In questo momento di profondo dolore, anche Liritv esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Petrozzi, stringendosi con affetto e vicinanza a tutti i suoi cari.

La redazione si unisce al cordoglio della comunità, certa che il ricordo di Francesco continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

