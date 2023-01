Sora, si è spento Armando Bruni

Il giorno 28 gennaio 2023, alle ore 4.30 è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari presso la propria abitazione in via S. Vincenzo Ferreri 160/A, Sora, Armando Bruni di anni 71. Ne danno il triste annuncio la figlia Donatella, il genero Giorgio, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti Giulia e Lorenzo, i pronipoti ed i parenti tutti. I funerali avranno luogo il giorno lunedi 30 gennaio 2023, alle ore 10.00 nella Chiesa parrocchiale S. Restituta in Sora.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

