Sora – Si è spento Antonio Di Dino

Si è spento nelle prime ore di oggi, 22 dicembre 2025, presso l’Ospedale Civile di Sora, Antonio Di Dino, di 78 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari. A darne il triste annuncio il figlio e tutti i familiari, che in queste ore stanno ricevendo numerose attestazioni di vicinanza e affetto.

I funerali si svolgeranno martedì 23 dicembre 2025, alle ore 15:30, presso la Basilica di San Domenico Abate. Al termine della cerimonia religiosa, il corteo funebre proseguirà verso il cimitero.

La camera mortuaria dell’Ospedale di Sora resterà aperta dalle 8:30 alle 18:00 per quanti vorranno rendere un ultimo saluto.

In questo momento di dolore, la redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Di Dino, unendosi con rispetto e partecipazione al loro lutto e a quello di tutti coloro che hanno voluto bene ad Antonio.

