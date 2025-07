Sora, si è spento a 64 anni Diego Perna

È venuto a mancare nella giornata di giovedì 24 luglio, all’età di 64 anni, Diego Perna, circondato dall’amore della sua famiglia presso l’Ospedale Civile di Sora.

Diego lascia nel dolore la moglie, i figli, il genero, la nuora e tutti coloro che gli hanno voluto bene.

I funerali si terranno sabato 26 luglio alle ore 17:00 presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano, in via E. Facchini. La salma sarà cremata, come espressamente indicato dalla famiglia, che ha chiesto di non inviare fiori, ma di partecipare al dolore con la sola presenza e la preghiera.

La redazione di Liritv si unisce al cordoglio della famiglia Perna, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze. La notizia della scomparsa di Diego ci colpisce profondamente. Vogliamo ricordarlo con affetto e rispetto, certi che il suo sorriso e la sua bontà resteranno impressi nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi cari va il nostro pensiero in questo momento di grande dolore. Che la terra ti sia lieve, Diego.