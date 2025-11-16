Sora, si è spento a 59 anni Dino Di Pede

Si è spento all’età di 59 anni Dino Di Pede, presso la propria abitazione in via Valfrancesca. La sua scomparsa ha profondamente colpito la città di Sora, dove era figura conosciuta, rispettata e legata al territorio.A darne il triste annuncio sono la moglie, le figlie Giulia e Claudia, la madre, il genero, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i familiari.I funerali saranno celebrati martedì 17 novembre 2025 alle ore 15:30 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Sora. La cara salma sarà successivamente cremata, come disposto dai familiari.

La direzione di Liritv esprime il proprio cordoglio alla famiglia Di Pede, unendosi al dolore per la grave perdita: “La nostra emittente si stringe con affetto alla famiglia in questo momento di grande tristezza. A tutti i suoi cari rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze.”



