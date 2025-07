Sora, si è spento a 58 anni Franco Pellegrini

La comunità di Sora si stringe attorno al dolore della famiglia Pellegrini per la scomparsa prematura di Franco Pellegrini, venuto a mancare il 23 luglio 2025 alle ore 04:10 presso la Clinica S. Raffaele di Cassino. Aveva 58 anni.

A darne il triste annuncio sono la madre, la figlia, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, profondamente colpiti dalla perdita di una figura amata e stimata da chiunque abbia avuto modo di conoscerlo.

I funerali saranno celebrati mercoledì 24 luglio alle ore 15:30 presso la Chiesa Parrocchiale Madonna di Valleradice, a Valleradice (Sora). Al termine della funzione religiosa, la salma sarà accompagnata al Cimitero di Sora per la sepoltura.

La camera mortuaria resterà aperta per le visite dalle ore 08:30 alle ore 18:00.

La famiglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a quanti vorranno unirsi in preghiera e partecipare al dolore per questa improvvisa perdita.

La redazione di Liritv esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Pellegrini, unendosi al cordoglio di quanti hanno conosciuto Franco e ne ricordano il sorriso, la gentilezza e la profonda umanità.

Franco Pellegrini lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori della sua famiglia e degli amici più cari.