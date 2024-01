Sora, si è spenta Sandra Tersigni

Questa mattina alle ore 5.00 si è spenta a soli 59 anni presso l’ospedale di Sora, Sandra Tersigni in Alviani.Sandra ha combattutto per molto tempo contro un brutto male ma purtroppo non ce l’ha fatta. Sandra Tersigni nel 2009 perse il figlio Marco Alviani di 23 anni mentre si trovava all’Aquila a studiare Psicologia dove non gli mancava molto alla laurea, la notte in cui avvenne il forte terremoto di 5.8 gradi della scal Richter, si trovava nella Casa dello Studente dove purtroppo insieme ad altri studenti perse la vita. I funerali di Sandra si svolgeranno domani, giovedi 18 gennaio 2024 alle ore 15.00 nella Chiesa Santa Restituta di Sora.

L’editore Augusto D’Ambrogio,che battezzò Marco Alviani, e tutta la redazione di Liritv si unisce al dolore delle famiglie Tersigni e Alviani con le più sentite condoglianze.

