Sora, si è spenta Rita Rea in Perruzza

La città di Sora si stringe nel dolore per la scomparsa di Rita Rea in Perruzza, venuta a mancare il 27 marzo 2026 all’età di 69 anni presso l’Ospedale Civile di Sora. Una notizia che ha profondamente colpito familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarne le doti umane.

A darne il triste annuncio sono il marito, il figlio, le figlie, i generi, il fratello, il cognato, la cognata, i nipoti, i pronipoti e tutti i parenti, oggi uniti in un momento di grande dolore e commozione.

Le esequie saranno celebrate domenica 29 marzo 2026 alle ore 15:00, nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano, in via E. Facchini a Sora. Al termine della cerimonia religiosa seguirà l’accompagno al cimitero.

In questo momento di profonda tristezza, la redazione di LiriTV si unisce con sincera partecipazione al dolore della famiglia Perruzza-Rea, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita della loro cara Rita.Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene giunga un pensiero di vicinanza e preghiera.