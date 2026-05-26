Sora, si è spenta Luisa Iannone, aveva 58 anni

Si è spenta il 26 maggio 2026, all’età di 58 anni, Luisa Iannone, vedova Grossi, presso l’I.N.I. Città Bianca di Veroli. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerla e condividere con lei momenti di vita.

A darne il triste annuncio sono la figlia, il figlio, la nipote, il genero, le sorelle, il fratello, i cognati e tutti i parenti, stretti in queste ore dal dolore e dalla vicinanza della comunità.

L’ultimo saluto si terrà mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 16:00, presso la Chiesa San Giovanni Battista di Canceglie, dove parenti, amici e conoscenti potranno raccogliersi in preghiera per accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Al termine della celebrazione seguirà l’accompagno al cimitero.

La famiglia ha comunicato che l’accesso alla camera mortuaria è consentito dalle ore 8:30 alle ore 18:00.

La redazione di LiriTV si unisce al dolore della famiglia Iannone – Grossi ed esprime le più sentite condoglianze, partecipando con rispetto e vicinanza a questo momento di profonda tristezza.