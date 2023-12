Sora, si è spenta Loredana Di Sarra a soli 53 anni

Il 28 dicembre 2023, presso l’abitazione in via Sferracavallo 58, all’età di 53 anni, veniva a mancare all’affetto dei suoi cari Loredana Di Sarra in Alonzi. Ne danno il triste annuncio il marito,la figlia, i fratelli, le cognate ed i parenti tutti. I funerali si terranno sabato 30 dicembre 2023 alle ore 10.00 presso la Chiesa Maria Santissima di Costantinopoli. Seguirà l’accompagno al cimitero.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.



